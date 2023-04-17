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Часть арестованных по Кемпир-Абадскому делу 17 апреля оставили под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Такое решение вынес Первомайский районный суд столицы.

Согласно решению суда, под стражей до 20 июня остаются: экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, член политсовета партии «Бутун Кыргызстан» Акыл Айтбаев, активист Темир Махмудов, политик Равшан Джеенбеков.

Под стражей также остались лидер политической партии «Чындык» Кубанычбек Кадыров, член «Объединенного демократического движения Кыргызстана» Кенешбек Дуйшебаев и экс-посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров.

Аналогичное решение суд вынес в отношении активистов Али Шабдана (Чынарбек Шабдан уулу), Эрлана Бекчоро, Айданбека Акматова и Айбека Бузурманкулова. Активсту Илгизу Шаменову также продлили срок заключения под стражей до 20 июня.

Процесс в отношении правозащитницы Риты Карасартовой перенесли. По информации телеканала «Апрель», причиной переноса стала то, что ее адвокат заболел.

Ранее, 12 апреля суд отпустил под домашний арест семь других фигурантов Кемпир-Абадского дела.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся якобы готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.

При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.