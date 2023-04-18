Самаева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Спецслужба проводит следственно-оперативные мероприятия. Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион», избрали мэром Токмока в августе 2021 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.

Его имя фигурировало в нескольких скандалах. В октябре 2020 года, в период политкризиса, депутатка Аида Касымалиева сообщила, что Самаев якобы угрожал ей из-за ее отказа поддерживать Садыра Жапарова. Самаев тогда настоял, что его коллега по парламенту лжет.

В 2019 году его имя фигурировало в деле о перестрелке контрабандистов топлива в Токмоке. Самаев все время менял позицию — сначала утверждал, что не был в Токмоке в день перестрелки и был в Кемине, а после признал, что все таки был в городе.