Экс-замглавы гостаможни Райымбек Матраимов, признавшийся в коррупции, спонсирует строительство нового здания муфтията в Бишкеке. Об этом сообщил фонд Матраимова «Исмаил-Ата» на своей странице в Facebook.

В фонде сообщили, что современное здание появится в Бишкеке рядом с мечетью Имам Сарахси, расположенной на проспекте Жибек-Жолу. По данным фонда, на заложение капсулы пришли муфтий Замир Кары Ракыев, глава фонда «Исмаил-Ата» Райымбек Матраимов, депутат Шайлообек Атазов и другие религиозные деятели страны.

«Мусульмане верят, что будущее здание муфтията будет современным зданием, не менее современным, чем здания муфтиев Турции и арабских стран. Ведь меценат Раим Матраимов построил в Кара-Суйском районе, где он родился и вырос, самую красивую мечеть-медресе не только Кыргызстана, но и всей Ферганской области», – написали в фонде.

В фонде отметили, что помимо кабинета муфтия, в здании также разместятся кабинеты Совета ученых, залы заседаний, учебные залы и библиотеки.

Матраимов и коррупция

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.

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