Школьникам Кыргызстана запретили пользоваться телефонами во время занятий. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве отметили, что приказ носит рекомендательный характер.

По данным министерства, пользоваться телефоном во время уроков разрешено в случае поиска информации по учебному предмету, во время онлайн-тестов, просмотра учебного видео или прослушивания аудио.

Школьникам также можно пользоваться мобильной связью во время использования электронного дневника и в кабинетах информатики, smart-классах.

Запретить ученикам пользоваться телефонами в школе в марте 2022 года предложил депутат Тазабек Икрамов. Тогда он предложил в каждом классе поставить ящик для сотовых телефонов, куда школьники будут складывать свои смартфоны перед началом занятий.

«Такие ящики есть только в некоторых школах, а во многих ученики продолжают пользоваться смартфонами, провоцировать учителей и записывать все на видео. Школа должна быть школой, где проявляется уважение к старшему, со строгой дисциплиной», — говорил Икрамов.