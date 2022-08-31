Сегодня, 31 августа, на джайлоо Чункурчак проходят народные гуляния в честь Дня независимости Кыргызстана. Там уже собралось несколько тысяч человек.

Перед кыргызстанцами сегодня с торжественной речью выступил президент Садыр Жапаров. На мероприятие также пришли члены Кабинета министров, депутаты Жогорку Кенеша, дипломаты и другие политики.

На вершине гор состоялась церемония возведения 31-флага Кыргызстана, после чего начался концерт с участием народных артистов.

31 августа в Кыргызстане празднуют День независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Кыргызской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.

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Фото: Как праздновали День независимости Кыргызстана при разных президентах