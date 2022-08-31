В Кыргызстане с 1 августа 2022 года повысили зарплаты около 58 тысячам государственным и муниципальным служащим. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По данным ведомства, для этого из бюджета страны выделили почти 7 млрд сомов.

Указ о повышении зарплат госслужащим 2 августа подписал Садыр Жапаров.

Тогда в администрации президента сообщили, что цель повышения зарплат — материальное стимулирование и создание условий для повышения качества работы сотрудников госструктур.

Также таким образом власти хотят привлечь на работу высококвалифицированных кадров и снизить коррупционные риски.

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