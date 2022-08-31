В Кыргызстане 31 августа на джайлоо Чункурчак проходят народные гуляния в честь Дня независимости Кыргызстана. В честь праздника там специально организовали этно-село из юрт, в котором прошел фестиваль «Ынтымак».

Фото: Найзабек Муканбетов

Участники фестиваля представили национальные костюмы, еду и танцы. Кроме того, в этот день на джайлоо был организован концерт с участием народных артистов и соревнования по 15 видам национальных игр.

Всего на мероприятие приехали несколько тысяч человек, перед которыми с торжественной речью выступил президент Садыр Жапаров.