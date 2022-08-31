Пострадавшую от изнасилования двумя милиционерами 13-летнюю девочку несколько раз избивали в школе и даже ломали ей зубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда по соцзащите уязвимой молодежи Oasis Мээрим Осмоналиева.

«Мы дальше работаем с девочкой так как она не только пострадавшая от сексуальной эксплуатации, но также пострадавшая страшного буллинга (травли — прим. ред.) в школе. Ей успели старшаки (старшеклассники – прим. ред.) сломать зубы и несколько раз избить ее в присутствии остальных. Школьный рэкет жив в страшном его проявлении», – сообщила она.

Правозащитница написала, что у нее есть вопросы к учителям и социальным педагогам, которые «допустили осуждающее отношение к девочке из-за того, что она дочь мигранта и ребенок в конфликте с законом».

«Много вопросов к сотрудникам ИДН (Инспекции по делам несовершеннолетних), которые не смогли помочь девочке, когда ее другие принуждали воровать. Много вопросов к соцслужбам, что вовремя не сообщили и не помогли девочке. […] Ей повезло, что папа с мамой бегают и ходят по инстанциям, защищая свою дочь. У нас много историй, когда родители ничего не делают, наоборот, содействуют, чтобы насилие продолжалось», – написала она.

Изнасилование несовершеннолетней

В Свердловском районном суде Бишкека 30 августа закончилось судебное разбирательство по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки двумя милиционерами и охранником рынка «Дордой».

По словам адвоката потерпевшей Тимура Султанова, охранника приговорили к десяти годам, а двух милиционеров к 15 годам лишения свободы. Обвиняемые также выплатят потерпевшей стороне по 100 тысяч сомов каждый в качестве компенсации за моральный ущерб.

Кроме того адвокат сообщил, что милиционеры после освобождения в течение трех лет не смогут занимать какую-либо должность.

Об изнасиловании несовершеннолетней стало известно в начале июля 2021 года. По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

Также подозреваемым в изнасиловании в этом деле был официант одного из отелей на Ошском рынке. Следствие по его делу было завершено и материалы передали в суд.