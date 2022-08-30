В Свердловском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки двумя милиционерами и охранником рынка.

Судья Азиз Эшалиев вынес приговор обвиняемым сегодня, 30 августа.

По словам адвоката потерпевшей Тимура Султанова, охранника приговорили к десяти годам, а двух милиционеров к 15 годам лишения свободы. Все трое обвиняемых также выплатят потерпевшей стороне по 100 тысяч сомов каждый в качестве компенсации за моральный ущерб. Кроме того адвокат сообщил, что милиционеры после освобождения три года не смогут занимать какую-либо должность.

«Мы не выражаем недовольство сегодняшним решением суда. Это максимальный срок лишения свободы по данным статьям», – сказал адвокат журналистам.

Обвиняемым вменяли статьи «Принуждение к действиям сексуального характера в отношении ребенка в возрасте от 14 до 18 лет» и «Злоупотребление должностным положением». Охраннику рынка предъявляли обвинение по статье «Самовольное присвоение звания или власти должностным лицом».

Адвокат потерпевшей стороны Тимур Султанов отмечал, что вина подсудимых доказана материалами уголовного дела – он просил для обвиняемых максимальный срок лишения свободы.

Изнасилование несовершеннолетней

В начале июля стало известно, что 13-летнюю девочку изнасиловали двое милиционеров и сторож, работавший на рынке «Дордой». Материалы дела рассматривал Свердловский районный суд.

Также подозреваемым в изнасиловании в этом деле был официант одного из отелей на Ошском рынке. Следствие по его делу было завершено и материалы передали в суд.

Близкие родственники пострадавшей опасались, что милиционеры могут уйти от ответственности. По словам отца девочки, насилие в отношении пострадавшей продолжалось с августа 2021 года по февраль 2022 года.

5 июля у здания МВД в Бишкеке, а 8 июля у здания Свердловского суда проходили митинги против насилия в отношении девочек и женщин. Участницы акции требовали защитить права женщин, а также отправить в отставку главу МВД Улана Ниязбекова.

Депутат Дастан Бекешев заявлял, что министр внутренних дел «как всегда не делает выводов из таких диких случаев и продолжает работать в привычном режиме». В министерстве ответили депутату, что в стране немало фактов насилия над женщинами, несмотря на принимаемые ведомством меры.

Об изнасиловании несовершеннолетней высказывался и бывший заместитель муфтия Кадыр Маликов. По его мнению, дело об изнасиловании показывает всю глубину деградации общества и системы.