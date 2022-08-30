Сборная ветеранов кыргызского футбола с президентом Садыром Жапаровым в составе сыграла вничью с ветеранами СНГ.
Встреча прошла на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке и завершилась со счетом 3:3. Матч был приурочен к 31-й годовщине независимости Кыргызстана.
Два гола в матче забил президент Садыр Жапаров. Он отличился в самом начале, а также в конце матча. Третий гол ветеранов кыргызского футбола забил Айбек Бокоев.
В составе сборной ветеранов сборной СНГ голами отличились экс-футболисты московского «Спартака» Никита Баженов, Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев.
Перед матчем президент Садыр Жапаров выступил с речью, в которой отметил, что спортивная сфера уже получила поддержку государства и начала давать результаты.
Жапаров также считает, что «матч ветеранов станет большим импульсом в укреплении межгосударственных отношений, расширении сотрудничества в области спорта и в целом популяризации футбола среди молодежи и формирования здорового образа жизни».