Сборная ветеранов кыргызского футбола с президентом Садыром Жапаровым в составе сыграла вничью с ветеранами СНГ.

Встреча прошла на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке и завершилась со счетом 3:3. Матч был приурочен к 31-й годовщине независимости Кыргызстана.

Два гола в матче забил президент Садыр Жапаров. Он отличился в самом начале, а также в конце матча. Третий гол ветеранов кыргызского футбола забил Айбек Бокоев.

В составе сборной ветеранов сборной СНГ голами отличились экс-футболисты московского «Спартака» Никита Баженов, Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев.

Перед матчем президент Садыр Жапаров выступил с речью, в которой отметил, что спортивная сфера уже получила поддержку государства и начала давать результаты.

Жапаров также считает, что «матч ветеранов станет большим импульсом в укреплении межгосударственных отношений, расширении сотрудничества в области спорта и в целом популяризации футбола среди молодежи и формирования здорового образа жизни».

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