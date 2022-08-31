Первый президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщило российское госиздание ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу Москвы.

В больнице рассказали, что Горбачев умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Он окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова. В 1952 вступил в КПСС, а с 1971 года стал членом Центрального комитета (ЦК) партии.

В 1985 году Горбачева избрали на пост генсекретаря ЦК КПСС. Он также известен как первый и последний президент СССР. На эту должность его избрали в марте 1991 года, а уже в декабре он сложил с себя полномочия. 26 декабря Совет республик принял декларацию о ликвидации СССР и создании Содружество Независимых Государств.

После ухода с президентского поста Горбачев занимался общественной и литературной деятельностью.