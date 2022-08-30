Ректора Таласского государственного университета задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Фото: ГКНБ

По данным комитета, руководитель университета и главный бухгалтер с 2021 по 2022 год начисляли премии работникам в размере 7 тысяч сомов с условием возврата 6 тысячи сомов руководству.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, ректор и главбух вместе с предпринимателями формально проводили тендер на закупку стройматериалов на ремонт университета и присваивали часть денег.

По версии следствия, задержанный вместе с ответственным секретарем приемной комиссии брали деньги у студентов и абитуриентов во время государственных и вступительных экзаменов в вуз.

Сотрудники комитета водворили подозреваемого в следственный изолятор.