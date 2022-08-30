В селе Кыргызстан Бакай-Атинского района Таласской области милиция задержала подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки.

По информации областного УВД, пострадавшая девушка обратилась в милицию 10 августа. Она рассказала, что ночью 5 февраля мужчина по имени Майрамбек затолкал ее в машину, отвез в неизвестное место и изнасиловал.

Факт зарегистрировали в журнале учета информации и начали доследственную проверку. Во время проверки милиция нашла подозреваемого мужчину 1979 года рождения.

В итоге милиция завела уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

Подозреваемого водворили в ИВС УВД Таласской области. Расследование по делу продолжается.