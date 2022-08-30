Мэрия Баткена прокомментировала строительство туалета за 3 млн сомов, о котором сообщала 22 августа. Тогда в муниципалитете говорили, что на строительство туалета потратят 3 млн сомов.

29 августа в мэрии пояснили, что это будет не просто туалет, а целый санитарно-бытовой комплекс. Там, кроме туалета, будет находиться душ, прачечная, химчистка и даже парикмахерская.

Общая площадь комплекса составляет 144 квадратных метра. Он расположен в парке «Жаштык».

«Таких комплексов, и даже химчисток в Баткене до этого не было. Все наверное знают, что до этого туалеты были простой конструкции. Сейчас он строится по-современному. Мы считаем, что это улучшение и развитие удобного сервиса для самих же жителей города и инфраструктуры города», – сообщили «Клоопу» в пресс-службе мэрии.

Сам комплекс, как пояснили в мэрии, строят за счёт частного предпринимателя Максатбека Калматова.

«Ранее был объявлен конкурс “Эң мыкты долбоор” на строительство бытового комплекса. Частный предприниматель, победивший в конкурсе, будет платить арендную плату мэрии на основании договора с момента постройки здания и ввода его в эксплуатацию», – сказали в мэрии.

Кроме строительства этого комплекса, уже в парке «Жениш» планируется строительство другого туалета стоимостью 5 млн сомов. В мэрии сообщили, что построят его за счёт Фонда развития туризма в Кыргызстане. По данным мэрии, сам фонд пока не предоставлял им никакой информации о проекте строительства.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

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