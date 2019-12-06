Так выглядит здание школьного туалета на начало декабря 2019 года. К концу декабря строительство будет полностью окончено.

Строительство уличного туалета для учеников каракольской школы №4 обошлось в миллион сомов. Теперь строительством туалета заинтересовалась прокуратура.

Иссык-Кульская областная прокуратура подтвердила, что делом о строительстве школьного туалета занялась прокуратура Каракола. Однако выяснить у каракольских прокуроров, в чем именно заключаются претензии к строительству, не удалось.

Строительная компания, которая строит туалет за миллион сомов, не видит в своей работе ничего незаконного.

«Этот туалет строится согласно всем требованиям. Внутри будет установлен кондиционер, зимой будет подаваться тепло. На данный момент завершены 80% работ. Строительство планируется завершить до конца декабря», — говорит Абас Шабданов, глава строительной компании «Авангард Хаус».

«Авангард Хаус» была единственной компанией, которая участвовала в тендере. При этом основной вид ее деятельности — это проектирование.

Школа тоже не видит ничего незаконного в строительстве туалета или его цене.

«Поставлены [пластиковые] окна, [бронированные] двери [чтобы не украли водонагреватели]. Соединены трубы (d-15dмм) и поставлены кольца [для туалетной ямы]. Туалет утеплен снаружи пеноплексом в 50 мм», — сообщает учебное заведение.

Тендер для туалета

Так выглядел старый школьный туалет

Школа лицей №4 им Абита Ахматова начала работу в 1991 году — в ней учатся 744 ученика. Туалет школы со времен открытия школы капитально не ремонтировался. Его здание было в плохом состоянии.

Вице-мэр по социальным вопросам Каракольской мэрии Гулназ Орозова сообщила, что санэпидемстанция дала заключение о непригодности старого туалета. Это решала спецкомиссия — ее акт должен находиться в школе. Правда школьная администрация утверждает, что у них этого акта нет.

По словам заведующего городского отдела образования города Каракол Жениша Урумова, старый школьный туалет не отвечал гигиеническим требованиям, поэтому родители учеников потребовали строительства нового здания.

По информации школы, проект нового туалета был подготовлен городской архитектурой. После составления сметы он был направлен в городской кенеш, где и приняли решение на выделении миллиона сомов на строительство.

«Городской кенеш выделил на строительство нового туалета 1 млн сомов, а администрация школы объявила тендер на строительство. В состав тендерной комиссии входили и учителя школы лицея №4. Тендер в сумме 920 тысяч сомов был выигран ОсОО «Авангард Хаус»», — говорит Урумов.

Автор: Сагын Сабыров