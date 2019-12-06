Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Это колонка Азамата Акенеева, эксперта Совета по развитию бизнеса и инвестиций.
Последние расследования Азаттыка, Kloop и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) не только выявили устойчивые системные коррупционные схемы на отечественной таможне, но и поставили вопрос о реальных масштабах теневой экономики в стране.
По оценкам Нацстаткома, теневая экономика составляет примерно 24% от ВВП, цифры международных организаций — около 40% от ВВП. Но, по всей видимости, даже эти данные являются существенно заниженными
Размеры сумм во много сотен миллионов долларов, выводимых только одним человеком, а также ранее озвученная правительством и Национальным банком информация о примерно 140 миллиардах долларов проведенных по корреспондентским счетам отечественных банков за 2018-й и первые 6 месяцев 2019 года заставляют совершенно по-иному взглянуть на возможные объемы неформального сектора Кыргызстана.
Напомню, что по оценкам Национального статистического комитета, теневая экономика составляет примерно 24% от ВВП, исследования международных организаций дают более пессимистичные цифры — в размере около 40% от ВВП. Но, по всей видимости, даже эти данные являются существенно заниженными.
В последнее время в социальных сетях приходится наблюдать достаточно многочисленные мнения, что подобная ситуация с размерами контрабанды и неучтенными денежными потоками является не такой уж страшной. Что это позволяет сохранять низкие цены на товары для населения, создавать рабочие места, давать зарабатывать огромному слою людей, занятых в торговле, поставках, логистике, а также позволяет сохранять конкурентоспособность страны для реэкспорта товарных потоков в другие страны СНГ.
Некоторые доходят до того, что представляют коррупционеров с таможни эдакими современными Робинами Гудами, которые, организуя контрабандные потоки через Кыргызстан, грабят богатых соседей и развивают нашу экономику. Ну а то, что не платятся положенные налоги в бюджет страны, подумаешь, ведь все равно разворуют.
На самом деле от подобной модели развития страны, основанной на реэкспорте и контрабанде, намного больше минусов, чем плюсов. Плюсов, честно говоря, не вижу вообще.
Да, вполне возможно, что на определённом этапе развития Кыргызстана контрабанда и помогла развиться какому-то слою предпринимателей, обеспечила закрепление места страны как важного звена в системе региональной торговли. Но нужно понимать, что это в любом случае было временным явлением. В международной практике нет стран, успешно живущих и развивающихся на контрабанде. Этого никто не позволит в хоть какой-то долгосрочной перспективе.
Соседи, видя наши шалости, неизбежно усиливают контроль за перемещением товаров из Кыргызстана, вводя многочисленные барьеры, от которых в первую очередь страдают добросовестные экспортеры
У тебя не спрашивают, как ты заработал первый миллион, но те, кто пытается таким же способом заработать второй или третий, заканчивают либо в тюрьме, либо на кладбище.
Соседи, видя наши шалости, неизбежно усиливают контроль за перемещением товаров из Кыргызстана, вводя многочисленные барьеры, от которых в первую очередь страдают добросовестные экспортеры. Мы удивляемся, почему вступив в ЕАЭС мы так и не получили обещанного свободного передвижения товаров и единого рынка.
Возмущаются депутаты, возмущаются граждане, ну, а что возмущаться-то, если в стране на системной основе действует коррупционная сеть по доставке контрабанды на рынки соседей в десятки миллиардов долларов!? Какой сосед в таких условиях откроет свои границы? Тут не возмущаться надо, а радоваться, что хоть какие-то наши товары пускают. Рано или поздно мы можем просто оказаться в полной изоляции.
Какие еще минусы приносит текущая модель экономики страны? Безусловно, в первую очередь страдает наш бюджет. Уровень услуг, предоставляемых государством, в первую очередь образования и здравоохранения из-за недостатка средств находится на минимальном уровне, человеческий ресурс страны деградирует.
Не развивается общественная инфраструктура, слабая социальная защищенность населения, отсутствие должной безопасности – все это подрывает конкурентоспособность страны.
Наличие огромного неучтенного импорта, завозимого в страну, практически обнуляет любые попытки государства каким-то образом развить отечественное производство. Даже самое простейшее. Местные производители вынуждены платить налоги, соблюдать требования, получать сертификаты, тогда как неучтенная и зачастую контрафактная продукция свободно попадает напрямую в торговые сети.
В этих условиях могут выжить только отдельные компании, обладающие крайне высокой конкурентоспособностью. Страдают не только местные добросовестные компании. Одним из главных факторов, отпугивающих иностранных инвесторов от Кыргызстана, является несправедливая конкуренция.
Какой смысл внедрять новые технологии, современные системы менеджмента, если кто-то может завозить любой товар в страну и свободно продавать его без уплаты налогов.
Наличие огромного неучтенного импорта, завозимого в страну, практически обнуляет любые попытки государства каким-то образом развить отечественное производство
Неразвитая экономика не создает достаточное количество рабочих мест, вызывая огромные миграционные потоки из страны, вымывая и без того скудный человеческий капитал за границу.
Перечислять минусы теневой экономики и контрабанды можно еще долго. Остановлюсь на одном. Огромные коррупционные доходы от таможни, получаемые определённым кругом лиц, позволяют им коррумпировать и другие государственные органы, в первую очередь правоохранительные.
Вы давно слышали о каких-то серьезных арестах таможенников, несмотря на объявленную в стране борьбу с коррупцией? Коррумпируются не только чиновники, но и политики, и СМИ. В перспективе это может привести к монополизации всей власти в стране.
Если сейчас остановить коррупцию на таможне и начать сокращать размеры теневой экономики в первую очередь в торговле, то в краткосрочной перспективе это вызовет определённый подъем цен и, возможно, потерю какой-то части транзитных товарных потоков и сокращение части рабочих мест, обслуживающих эти потоки. Но без этого мы никогда не сможем вырваться из нынешнего прозябания и перейти к следующему этапу развития.
Страны, победившие коррупцию, процветают, коррумпированные государства живут в нищете, это доказала и история, и международный опыт. Нам всем надо начинать жить по закону, не только государственным органам, но и предпринимателям, и обычным гражданам, если мы хотим построить на самом деле процветающий Кыргызстан.