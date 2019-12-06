Соседи, видя наши шалости, неизбежно усиливают контроль за перемещением товаров из Кыргызстана, вводя многочисленные барьеры, от которых в первую очередь страдают добросовестные экспортеры

У тебя не спрашивают, как ты заработал первый миллион, но те, кто пытается таким же способом заработать второй или третий, заканчивают либо в тюрьме, либо на кладбище.

Соседи, видя наши шалости, неизбежно усиливают контроль за перемещением товаров из Кыргызстана, вводя многочисленные барьеры, от которых в первую очередь страдают добросовестные экспортеры. Мы удивляемся, почему вступив в ЕАЭС мы так и не получили обещанного свободного передвижения товаров и единого рынка.

Возмущаются депутаты, возмущаются граждане, ну, а что возмущаться-то, если в стране на системной основе действует коррупционная сеть по доставке контрабанды на рынки соседей в десятки миллиардов долларов!? Какой сосед в таких условиях откроет свои границы? Тут не возмущаться надо, а радоваться, что хоть какие-то наши товары пускают. Рано или поздно мы можем просто оказаться в полной изоляции.