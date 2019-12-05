«Тот отстойник, который у вас стоит не отвечает требованиям. […] Случайно [загрязнение] не бывает,это произошло уже два раза. А теперь в третий раз», — говорит Саты. Он один из многочисленных жителей Чаткальского района, что в Джалал-Абадской области, выступающих против золотодобычи.
Компании «Оптимум Трейд» пришлось временно прекратить добычу золота на месторождении Аючачы. Причиной стало недовольство жителей сел Айгыр-Джал и Чакмак-Суу — они утверждали, что китайская компания уже трижды загрязняла реку Чаткал.
Жители записали на видео свою беседу с сотрудниками компании.
«Вам же дали [предписание] прекратить работы. Но вы работаете ночью, мы сняли всё на видео. […] Зачем вы загрязняете воду? Вы когда брали лицензию, то обязались исполнять требования местного населения тоже», — говорит на видео один из возмущенных жителей Чаткальского района.
Эмиль Балтабаев — представитель «Оптимум Трейд» — в ответ рассказывает, что основные работы прекращены, но им все еще «нужно окупить расходы».
«Я же не разрабатываю месторождение самовольно. Государство провело аукцион, наша компания выиграла. […] Мы уже закрываем производство, вот недавно приходила экотехинспекция и мы временно тут остановили производство. В этом месторождении осталось немного золота, дайте нам два дня на добычу. Мне же нужно как-нибудь расплатиться с арендой КАМАЗов», — говорит Эмиль.
«Случайный прорыв дамбы»
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Согласно сайту ГКПЭН, китайская компания «Оптимум Трейд» выиграла лицензию на разведку золоторудного месторождения Аючачы в селе Чакмак-Суу Чаткальского района в 2017 году примерно за 4 млн сомов.
Уже в 2018 году она получила лицензию на разработку россыпного золота в этом месторождении уже до 2026 года. Сейчас работы на месторождении временно приостановлены, пока не будут исправлены нарушения.
Представитель компании Эмиль Балтабаев утверждает, что вода была загрязнена из-за «случайного прорыва дамбы». По его словам, протечку в дамбе починили в течение четырех часов.
«Аукцион на получение лицензии проводили сами местные власти совместно с экологами в 2017 году. Мы выиграли аукцион на разведку 162 гектаров месторождения и в то же время на добычу россыпного золота на 6 гектарах [месторождения]. Разработка этих 6 гектаров почти завершена. […] Нашу деятельность проверяют экотехинспекция, лесное хозяйство и в случае обнаружения [нарушений] они накладывают штраф. На данный момент мы уплатили свыше 400 тысяч штрафа», — рассказывает Балтабаев. По его словам, работы на месторождении продолжат.
Компания, которую он представляет, обещает рекультивировать почву и посадить деревья, чтобы как-то возместить урон, нанесенный природе Чаткала.
«Не в первый раз»
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По словам акима Чаткальского района Канжарбека Эшалиева, компания «Оптимум Трейд» не в первый раз нарушает закон о недрах.
«Сейчас Финпол, на основании нашего заявления, проверяет деятельность компании “Оптимум Трейд”. Экотехинспекция не раз штрафовала и давала предписания исправить и привести всё в соответствие с нормами. Но тщетно», — говорит Эшалиев «Клоопу».
Слова Эшалиева подтвердил и глава регионального управления экотехинспекции по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам Эрмек Толобаев .
По его словам, экотехинспекция с 2017 по 2019 годы оштрафовала эту компанию в общей сложности на 145 тысяч сом и взыскала дополнительно 476 тысяч сом за вред, нанесенный окружающей среде. Также компанией была выплачена компенсация лесному хозяйству Чаткальского района — сумма в 178 тысяч сом была отдана за вырубленные деревья.
«Администрация Чаткальского района 21-ноября обратилась к нам с заявлением, с просьбой провести проверку деятельности “Оптимум Трейд”. У них не в первый раз прорывает отстойник с грязной водой», — говорит он.
Толобаев утверждает, что экотехинспекция получила предписание от министерства экономики и по закону дала предупреждение золотодобывающей компании с требованием устранить нарушения. Если нарушения будут устранены, компания сможет продолжить работу — но чаткальцы против.