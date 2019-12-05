Согласно сайту ГКПЭН, китайская компания «Оптимум Трейд» выиграла лицензию на разведку золоторудного месторождения Аючачы в селе Чакмак-Суу Чаткальского района в 2017 году примерно за 4 млн сомов.

Уже в 2018 году она получила лицензию на разработку россыпного золота в этом месторождении уже до 2026 года. Сейчас работы на месторождении временно приостановлены, пока не будут исправлены нарушения.

Представитель компании Эмиль Балтабаев утверждает, что вода была загрязнена из-за «случайного прорыва дамбы». По его словам, протечку в дамбе починили в течение четырех часов.