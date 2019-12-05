Администратора паблика «БеспределKG» Автандила Жоробекова (в материалах дела Афтандил Жоробеков) отпустили под домашний арест. Об этом сообщили близкие блогера.

Жоробекова задержали 24 ноября и обвинили в «разжигании межрегиональной розни» из-за того, что пост в его паблике вызвал агрессивные комментарии пользователей соцсетей.

«[Посты Жоробекова] разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной розни», — утверждал ГКНБ.

Госкомитет нацбезопасности утверждал, что Жоробекова задержали за посты о беглом кыргызском президенте Курманбеке Бакиеве и конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана. Но в постановлении Первомайского районного суда Бишкека упоминался другой материал — «Хабибула и Соке вывезли Раима!»

В постановлении было указано, что ведомство увидело в посте «заведомо ложные и провокационные сведения о том, что Глава государства якобы является соучастником коррупционного преступления».