Премьер поручил провести расследование из-за утечки данных «Безопасного города»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отреагировал на утечку персональных данных с камер «Безопасного города». Он поручил вице-премьеру Кубатбеку Боронову расследовать факт утечки данных граждан и усилить контроль над их использованием.

Ранее в интернете распространились фотографии с камер «Безопасного города», на которых один и тот же вероятно подложный госномер фигурирует на пяти разных автомобилях. Пользователи сети начали предполагать, что на одной из фотографий глава ГРС Алмаз Мамбетов. Однако сам Мамбетова это опроверг и заявил, что человек на фотографии похож на него.

Абылгазиев также поручил провести служебное расследование Госкомитету информационных технологий.

«Необходимо ужесточить контроль за использованием личных данных граждан в рамках “Безопасного города”. Мы намерены добиться широкого применения цифровых технологий во всех сферах жизни. Поэтому, нужно усилить меры защиты личных данных и пересмотреть регламенты доступа к данным системы», — заявил Абылгазиев.

Проект «Безопасный город» пока работает только в Бишкеке и Чуйской области. Штрафы за нарушения начали выписывать автовладельцам с марта 2019 года.

По данным властей, в 2020 году проект заработает по всему Кыргызстану. Всего на дорогах страны появятся около 270 камер и 40 передвижных мобильных комплексов.