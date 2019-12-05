Назначена новая директриса музея имени Гапара Айтиева

Айгуль Мамбетказиева. Фото: Министерство культуры

Минкульт назначил нового директора музея ИЗО. Музей возглавила бывшая замдиректора Айгуль Мамбетказиева.

Мамбетказиева — республиканская экспертка по музейному делу, главная хранительница музея имени Айтиева и член Центрально-Азиатской сети по культуре и искусству. Она была кураторкой многих международных культурных проектов в Кыргызстане и за границей.

Мамбетказиева стала директрисой музея после увольнения Миры Джангарачевой, которая покинула пост по своему желанию.

«Феминнале»



Причиной ухода Джангарачевой стала реакция на современную выставку «Феминале» со стороны нацпатриотов. Их возмутил перформанс художницы Джули Савери — она, рассказывая о проблемах секс-работниц, выступила обнаженной.

Не понравились нацпатриотам и другие экспонаты, в том числе женское белье и боксерская груша в виде женского торса — символизирующая насилие в отношении женщин. Мужчины угрожали организаторкам выставки и самому музею.

В поддержку выставки и Миры Джангарачевой выступила экс-президент Роза Отунбаева.

«Минкультуры сегодня сделало заявление под напором дискуссий в социальных сетях. Хочу написать свое мнение по поводу этой выставки: она серьезная, глубокая, новаторская, надо там ходить и думать, не просто плеваться и ругаться!» — сказала она.