Кыргызстану выделят грант в 11 млн евро на обеспечение городов чистой питьевой водой

Фото: Дмитрий Мотинов

Европейский банк развития выделит 11,5 млн евро на улучшение канализации в городах Кыргызстана. В частности, банк выделит грант в 5 млн евро городу Исфана и 6,5 млн евро для развития канализации в городе Кербен.

«По результатам внедрения данного проекта 33 900 человек в Исфане и 27 620 человек в Кербене получат доступ к безопасной питьевой воде, а также сократится число заболеваемости среди населения передаваемых через некачественную питьевую воду», — заявили в парламенте.

Депутаты также рассмотрели соглашение между Японией и Кыргызстаном, по которому японские власти выделят более 16 млн долларов на строительство моста через реку Урмарал по автомобильной дороге Талас-Тараз. Депутаты говорят, что мост обеспечит транспортную связь с Казахстаном и «прослужит сто лет».

Доноры часто предоставляют деньги на развитие Кыргызстана. Один из последних грантов был выделен Европейским банком на реабилитацию кыргызских урановых хвостохранилищ в Мин-Куше и Шекафтаре.

В январе этого года Европейский банк также выделил 6 млн евро на обеспечение сел Ошской области чистой питьевой водой. Из этой суммы 2 млн евро Кыргызстану выделили в качестве кредита, который страна должна погасить в течение 15 лет.