Хвостохранилище «Туюк-Суу» неподалеку от Мин-Куша. Май 2017 года. Фото: Дмитрий Мотинов для Living Asia

Правительство сообщило, что Европейский банк реконструкции и развития выделит Кыргызстану грант на сумму в 5,7 миллионов евро. Это сумму государство должно потратить на реабилитацию урановых хвостохранилищ Мин-Куша и Шекафтара.

Работы на Мин-Куше и Шекафтаре начнутся в первой половине 2020 года, а во второй половине власти планируют заняться хвостохранилищами Майли-Суу.

Урановые хвостохранилища

Закрытая урановая шахта неподалеку Мин-Куша. Из нее вытекает вода, которую пьет скот. Май 2017 года. Фото: Дмитрий Мотинов для Living Asia

Город Майлуу-Суу и поселок Шекафтар находятся в Джалал-Абадской области Кыргызстана, а поселок Мин-Куш — в Нарынской. В советское время они были центрами добычи и переработки урановой руды. Шахты закрыли в 1950-60-х, оставив после добычи хвостохранилища.

Многие хвостохранилища с тех пор пришли в негодность. Хвостохранилища и отвалы возле рек — самые опасные, потому что в случае катаклизма могут отравить воду, от которой зависят местные жители.

В Майлуу-Суу больше всего хвостохранилищ в Кыргызстане — целых 23 захоронения. Кроме могильников, в городе расположены урановые отвалы и остатки предприятий, в которых превышен радиационный фон.

В 2008 году отходы одного из хвостохранилищ могли попасть в воду из-за сходившего оползня, поэтому их перевезли в более безопасное место. Эту операцию профинансировал Всемирный банк, она стоила 11 млн евро и продлилась до 2012 года.

Кыргызстан не в силах разобраться со своими хвостохранилищами, ему в этом помогают Евросоюз и ЕАЭС. Например, ЕАЭС занялся хвостохранилищем в Иссык-Кульской области — в Каджи-Сае. Потратили на это $13,6 млн.

Евросоюз намерен реабилитировать урановые объекты не только в Кыргызстане, но также в Узбекистане и Таджикистане. Для этого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году открыл Фонд экологической реабилитации в Центральной Азии.