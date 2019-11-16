Мосгорсуд оправдал кыргызстанца Дилмурата Тойчу уулу, задержанного во время летних протестных акций из-за несправедливых выборов в Мосгордуму, и отменил штраф суммой в 10 000 рублей. Об этом сообщают «Фергана» и «ОВД-инфо».

20-летнего кыргызстанца задержали у метро, когда он возвращался с работы — он работал штукатуром на реставрации Политехнического музея и шел с работы.

Тойчу уулу обратился за помощью в организацию «ОВД-инфо» и ему предоставили адвоката Лидию Аносову. К делу также присоединилась защитница Елена Фельгенгауэр. После того как суд несмотря на все нарушения и несостыковки признал парня виновным и наложил штраф, женщины подали на аппеляцию.

Второе заседание суда прошло только в октябре и судья обратила внимание на противоречия в деле Тойчу уулу. Например, утверждалось, что Тойчу уулу выкрикивал лозунги на русском языке — но кыргызстанец плохо владел русским языком и ему на суде потребовался переводчик.

Судья потребовала у защитниц кыргызстанца доказательства того, что он действительно работал на реставрации музея. После предоставления доказательств на третьем заседании суда в ноябре кыргызстанца признали невиновным.