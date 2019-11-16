Министерство иностранных дел сообщило о том, что кыргызские студенты покидают Гонконг, в котором продолжаются протесты из-за законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в Китай.

Пока, по информации ведомства, страну покинули три кыргызских студента из 42, находившихся в Гонконге. Остальные должны вылететь на родину «ближайшими авиарейсами».

Вернуть в Кыргызстан студентов попросили их родители. Они обратились за помощью к президенту Жээнбекову — по словам родителей, вузы разрешили студентам вернуться домой и продолжить обучение после того, как стихнут протесты.

Гонконг протестует уже четыре месяца. МИД просил кыргызстанцев не покидать своих учебных заведений и общежитий, не принимать участия в акциях протеста и даже не участвовать в обсуждении протестов в интернете.