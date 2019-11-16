Турецкое издание Haberler сообщило о задержании четвертого подозреваемого в убийстве бизнесмена Айэркена Саймаити, фигуранта журналисткого расследования про экс-зампреда Таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова.

Издание утверждает, что у задержанного было оружие, из которого был застрелен Саймаити. Кроме того следствие нашло автомобиль, на котором с места убийства скрылись подозреваемые.

Айэркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе при одном из стамбульских отелей. К этому времени бизнесмен уже два месяца, как был объявлен Кыргызстаном в международный розыск. После смерти бизнесмена стало известно, что он использовал автомобиль с кыргызскими дипномерами.

Фото: Автомобиль, на котором приехал Саймаити. Издание «Хюрриет»

Автомобиль принадлежал кыргызскому генконсулу Эркину Сопокову и он не смог объяснить, почему его машина находилась на месте убийства. Уже 12 ноября Сопоков был освобожден от своей должности.

Турецкая полиция после убийства задержала трех подозреваемых в убийстве — одного сирийца и еще двух человек, которые представились кыргызстанцами. Однако Государственная регистрационная служба сообщила, что задержанные не являются гражданами Кыргызстана.

Саймаити и Матраимов

Саймаити был одним из фигурантов весеннего расследования радио «Азаттык» о Раимбеке Матраимове, бывшем замглавы кыргызской таможни.

Согласно тому расследованию, Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

Журналисты «Азаттыка» утверждали, что Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов.