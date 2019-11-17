Политактивистка Ширин Айтматова и ее антикоррупционное движение «Умут 2020» выпустили видео о связи бывшего генконсула в Турции Эркина Сопокова и убитого в Стамбуле бизнесмена Айэркена Саймаити, которого журналисты-расследователи связывают с влиятельным кланом Матраимовых.

Айтматова нашла связь Сопокова с Саймаити благодаря соцсетям. В друзьях Сопокова был некий Эркин Семет — схожие инициалы ранее сообщало МВД, по информации ведомства у Саймаити был поддельный кыргызский паспорт на имя Эркина Самятова.

Среди постов Семета была реклама «Рамадан Туризм». Именно этой компании, по информации кыргызского МИДа, передал свой джип Сопоков — автомобиль был найден на месте убийства Саймаити.

Согласно визитке, опубликованной на странице Семета, председателем правления компании является некий Эркин Самат — вероятно все тот же Эркин Семет \Айэркен Саймаити.

Фото из инстаграма Эркина Семета.

То, что Семет вероятно и есть Саймаити, следует из его инстаграма. На странице Семета были фотографии Саймаити — вместе с бывшим генконсулом Сопоковым. На фотографиях был также бывший министр культуры Турции Ялчин Топчу — на своей странице в твиттере чиновник написал, что встречался с Сопоковым и его друзьями.

Убийство Саймаити

Айэркен Саймаити был убит 10 ноября в приотельном кафе. На месте убийства нашли машину генконсула Эркина Сопокова, после чего чиновник был отстранен от должности.

По информации турецких СМИ, к Саймаити в кафе подошел мужчина и выстрелил ему в голову из глушителя.

По делу об убийстве Саймаити были задержаны четыре человека, найдено оружие и машина, на которой скрылись подозреваемые. Сообщается, что ценой жизни Саймаити стала 1000 долларов — якобы такую сумму заплатили убийцам.

В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты-расследователи считают, что бывший зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

По их информации, Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов. Также автор расследования Али Токтакунов заявил, что Саймаити и его жена перевели в благотворительный фонд Матраимовых около 2,3 млн долларов.

Финпол признал вывод из Кыргызстана более 600 млн долларов, но не подтвердил перевод 2 млн долларов в фонд Матраимовых. В сентябре 2019 года Саймаити объявили в розыск, а уже после его убийства глава кыргызского МВД Кашкар Джунушалиев заявил, что погибший находился в международном розыске по линии Интерпола с 2017 года из-за уголовного дело по факту мошенничества на 3 млн долларов.