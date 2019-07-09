Контекст: Издание «Азаттык» опубликовало расследование о выводе из Кыргызстана $700 млн и возможной причастности к этому семьи Матраимовых, которая считается одной из самых богатых и влиятельных в Кыргызстане.

В расследовании утверждалось, что у редакции есть документы, подтверждающие вывод $250 млн. Согласно расследованию, к выводу денег причастен некий бизнесмен Айэркен Саймаити и его супруга Вуфули Бумаилиамуму. Также автор расследования Али Токтакунов заявил, что Саймаити и его жена перевели в благотворительный фонд Матраимовых около $2,3 млн.

Расследование деятельности фонда Матраимовых

Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) 9 июля привела предварительные итоги проверки по данным в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Финпол обнародовал данные о деятельности благотворительного фонда «Исмаил ата», который принадлежит и управляется семьей Матраимовых.

В заявлении ведомства говорится, что «фонд занимается благотворительностью, при этом он не осуществляет какую-либо экономическую деятельность». У фонда есть счет в одном из банков, на который добровольно вносятся средства.

По данным финпола, от неизвестных лиц из Стамбула, Москвы, ОАЭ и Узбекистана на счет фонда с 2014 по 2019 год поступили $1,43 млн. Причем, самый большой перевод — в почти $500 тысяч — совершен из Узбекистана.

Кроме этого, на счет фонда также переведена 221 тысяча сомов.

Таким образом, в ведомстве не подтвердили выводы «Азаттыка» о том, что в в фонд Матраимовых поступило $2,3 млн из выведенных средств. Депутат Искендер Матраимов ранее заявлял, что в фонд Матраимовых перевели $199 тысяч — финпол также указывает такой перевод под инициалами «W.B.», который пришел из Стамбула.

Ошибка в расчетах финпола

Следователи ведомства обнаружили у Айэркена Саймаити счета в 11 банках Кыргызстана.

По первой версии финпола, в период с 2010 по 2019 годы Саймаити внес на счета в этих банках $519,5 млн. Затем следователи добавили к этой сумме сомы, рубли и евро, и общая переведенная за границу сумма составила $646, 8 млн. Все эти деньги перевел Айэркен Саймаити и его жена Вуфули Бумаилиамуму.

Первоначальный текст пресс-релиза

Редакция «Клоопа» пересчитала все заявленные финполом цифры и выявила расхождение в более $118 млн.

В финполе это объяснили «проблемой в Excel». Спустя несколько часов после публикации пресс-релиза, ведомство изменило первоначальные данные и опубликовало сумму взносов в $637, 8 млн. Однако при этом сумма, куда включаются и переводы осталась прежней — $646, 8 млн.

Однако по подсчетам редакции «Клоопа» и в таблице о денежных переводах также была допущена ошибка об общей сумме переведенных средств. В финполе пообещали предоставить обновленные данные позже.

Финпол вновь потребовал документы от Токтакунова

Ведомство заявило, что несмотря на неоднократные требования, журналист так и не предоставил следствию основной пакет документов.

«На сегодняшний день следствием от Али Токтакунова получены банковские документы на общую сумму $22, 7 млн», — говорится в заявлении финпола

Ранее ведомство обвинило «Азаттык» в затягивании следствия, потому что Токтакунов не предоставляет документы следователям.

В июне еще Госфинразведка Кыргызстана — еще одно ведомство, проверяющее данные в расследовании, подтвердило, что Саймаити действительно вывел из страны около $700 млн.

Соавтор: Савия Хасанова