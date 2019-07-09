Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке 3 июля 2019 года. Фото: RFE / RL

Бывший президент Алмазбек Атамбаев не явился на допрос в МВД утром 9 июля. Его адвокат Сергей Слесарев объяснил неявку Атамбаева тем, что повестка милиции была «незаконной».

«По какому именно эпизоду приглашают Алмазбека Атамбаева, в повестке не указано. Могу лишь догадываться, что по делу об освобождении Азиза Батукаева», — приводит слова адвоката 24.kg.

По словам адвоката, Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента «нарушив конституцию» — в ней не прописано право парламента на это.

Он добавил, что бывший президент обладает этими привилегиями по закону от 2003 года, а постановление парламента от 27 июня основано на редакции документа от 15 мая 2019 года. Согласно Конституции, закон обратной силы не имеет.

Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля днем ранее, 8 июля. В его резиденцию доставили повестку из МВД. Сам Атамбаев назвал это «играми». По его мнению, власти нарушили законы и «играют по понятиям президента Сооронбая Жээнбекова и семьи Матраимовых».

Бывшего президента решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности. Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека.

В ответ на это бывший президент собрал Народный штаб в своей резиденции в селе Кой-Таш. Атамбаев также потребовал отставки правительства и роспуска парламента. Его сторонники дали Жээнбекову два месяца на выполнение этих требований и пригрозили митингами в случае их невыполнения.

Все происходит на фоне конфликта Атамбаева с его преемником Сооронбаем Жээнбековым, который продолжается более полутора лет.