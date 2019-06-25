Генеральная прокуратура поддержала пять из шести обвинений в адрес бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, которые против него 20 июня выдвинула депутатская комиссия по лишению неприкосновенности с экс-президента.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов озвучил заключение своего ведомства 25 июня на заседании парламентского комитета. Генпрокуратура дала положительную оценку по следующим обвинениям:

Атамбаев контролировал освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Последнего выпустили из нарынской колонии в 2013 году из-за поддельной справке о диагнозе «лейкоз крови».

Генпрокурор заявил, что Атамбаев поручил Шамилю Атаханову, который был вице-премьер-министром, освободить криминального авторитета.

Генпрокуратура считает, что Атамбаеву можно предъявить обвинение в коррупции по этому делу.

Незаконное получение земли. Депутаты обвинили экс-президента, что он при помощи чиновников компании «Дастан» незаконно завладел участком в Кой-Таше, где построен его дом.

Генпрокурор также считает, что в этом деле есть признаки преступления по статье «Коррупция».

Атамбаев и аффилированные с ним компании. Депутаты утверждали, что бывший президент владеет компанией «Форум» через подставное лицо Субихи Пархати. Также парламентарии подозревали, что Атамбаев владел компаниями «Хуасинь», «Терексай Жаштары», «Бизниснур» и «АКА Петролеум».

«Вышеизложенные обстоятельства указывают на незаконное участие Атамбаевым в предпринимательской деятельности, а также в коррупции, выраженной в предоставлении благ и преимуществ для компаний», — говорилось в заключении комиссии.

Здесь Генпрокуратура также нашла признаки преступления по статье «Коррупция».

Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека. Депутаты заявляли, что Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, и это подтверждается его собственными заявлениями. Кыргызстан взял кредит на модернизацию ТЭЦ столицы в $386 млн у китайского Эксимбанка.

Генпрокуратура считает, что здесь также есть признаки преступления статье «Коррупция».

Поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Депутаты обвинили Атамбаева в причастности к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека через аффилированные компании «Рассвет Компани» и «Прогресс Компани». Парламентарии ссылаются на пост экс-генпрокурора Аиды Саляновой в фейсбуке за 1 декабря 2016 года.

Генпрокурор заявил, что по этому пункту также есть признаки преступления по статье «Коррупция».

Узурпация власти. Единственный пункт обвинения, который не поддержала Генпрокуратура, касается узурпации власти и гонений на оппозиционеров Атамбаевым.

«По этому пункту надзорный орган пришел к выводу, что Атамбаев не имел прямого отношения к этому», — указано в заключении.

Теперь парламент должен рассмотреть на пленарном заседании заключение Генпрокуратуры и одобрить его, чтобы снять неприкосновенность с Атамбаева. Следующие пленарные заседания будут 26 и 27 июня.

Парламент направил заключение депутатской комиссии по лишению неприкосновенности Атамбаева в Генпрокуратуру 20 июня. После лишения Атамбаева этой привилегии его смогут привлекать к уголовной ответственности.

Все это происходит на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым.