Правозащитница Роза Маманова опубликовала 23 июня в фейсбуке видео с оскорблениями в ее адрес. На записи, которая длится чуть более минуты, запечатлен конфликт главы местного архива Мамыта Ботоева с правозащитницей.

Несмотря на то, что видео опубликовали лишь в июне, по словам Мамановой, это произошло еще в апреле этого года возле здания отделения финполиции Кызыл-Кыи.

«Меня вызвали в финполицию. Примерно в 11:00 часов, когда я пришла к сотрудникам финполиции, там меня обматерил Мамыт Ботоев», — рассказала Маманова «Клоопу».

По ее словам, ранее она обвиняла Ботоева в незаконном присвоении земельных участков, которые принадлежали государству, пока он был вице-мэром Кызыл-Кии c 2009 по 2013 годы.

Сейчас на месте участка, где должен был быть парк, стоят жилые дома.

На видео слышно, как Ботоев обращается к Мамановой со словами «надоела эта шлюха», «выебу твою мать, шлюха» и «пидараз». Она же в ответ пытается пристыдить Ботоева словами: «Вы видите его истинное лицо, у него нет чести и воспитания».

Мамлекеттин ишенген ач апаат кадлары.Кой кайтарып койсон да койду жеп сала турган кадрлар мамлекетти башкарып отурат.Койчумандыка татыксыз инсан Кызыл-Кыя архивин башкарып отурат Абылгазыевти сатып алып,оозун майлап,паралап Ботоев Мамыт Койчумандыка татыксызды мам.кызматта кармап отурат Мухамедкалый Абылгазыев. Publicerat av Роза Маманова Söndag 23 juni 2019

В разговоре с журналистом «Клоопа» Ботоев пояснил, что и раньше у него был конфликт с правозащитницей. По его словам, она очернила его и обвиняла в коррупции. Он даже обращался в суд, который вынес решение в его пользу и постановил, что Маманова должна принести ему извинения.

«Она сказала: “У него пять жен, он — шлюха”. Я сказал, что она сама шлюха. Я же мужчина, разве я не могу столько слов наговорить?» — заявил Ботоев.

Маманова обратилась в милицию с заявлением против Ботоева. В областной милиции «Клоопу» сообщили, что ее заявление зарегистрировали в ЕРПП 13 апреля по статье «Мелкое хулиганство».