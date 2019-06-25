Правозащитница Роза Маманова опубликовала 23 июня в фейсбуке видео с оскорблениями в ее адрес. На записи, которая длится чуть более минуты, запечатлен конфликт главы местного архива Мамыта Ботоева с правозащитницей.
Несмотря на то, что видео опубликовали лишь в июне, по словам Мамановой, это произошло еще в апреле этого года возле здания отделения финполиции Кызыл-Кыи.
«Меня вызвали в финполицию. Примерно в 11:00 часов, когда я пришла к сотрудникам финполиции, там меня обматерил Мамыт Ботоев», — рассказала Маманова «Клоопу».
По ее словам, ранее она обвиняла Ботоева в незаконном присвоении земельных участков, которые принадлежали государству, пока он был вице-мэром Кызыл-Кии c 2009 по 2013 годы.
Сейчас на месте участка, где должен был быть парк, стоят жилые дома.
На видео слышно, как Ботоев обращается к Мамановой со словами «надоела эта шлюха», «выебу твою мать, шлюха» и «пидараз». Она же в ответ пытается пристыдить Ботоева словами: «Вы видите его истинное лицо, у него нет чести и воспитания».
В разговоре с журналистом «Клоопа» Ботоев пояснил, что и раньше у него был конфликт с правозащитницей. По его словам, она очернила его и обвиняла в коррупции. Он даже обращался в суд, который вынес решение в его пользу и постановил, что Маманова должна принести ему извинения.
«Она сказала: “У него пять жен, он — шлюха”. Я сказал, что она сама шлюха. Я же мужчина, разве я не могу столько слов наговорить?» — заявил Ботоев.
Маманова обратилась в милицию с заявлением против Ботоева. В областной милиции «Клоопу» сообщили, что ее заявление зарегистрировали в ЕРПП 13 апреля по статье «Мелкое хулиганство».