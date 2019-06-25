Депутат Талант Мамытов сообщил 25 июня, что парламентская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева уже получила заключение из Генеральной прокуратуры.

Мамытов предложил рассмотреть заключение Генпрокуратуры в комитете по конституционному законодательству, чтобы потом вынести его на рассмотрение всего парламента. Заседания парламента пройдут 25 и 27 июня.

Глава комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко сообщила, что комитет рассмотрит заключение Генпрокуратуры 25 июня.

«Сроков по закону о лишении неприкосновенности нет, есть верхняя граница, согласно которой Генпрокуратура не более чем в течение трех месяцев рассматривает направленное специальной комиссией заключение, а вот нижней границы не указано. По регламенту и Конституции комитет подготовит сегодня вопрос к рассмотрению», — приводит ее слова информагенство 24.kg.

Юрист Замир Жоошев сказал «Клоопу», что процедура снятия неприкосновенности будет завершена, если заключение Генпрокуратуры положительное, и парламент его одобрит.

«На пленарном заседании [в среду или четверг] Жогорку Кенеш должен проголосовать за снятие неприкосновенности, если заключение Генпрокуратуры будет убедительным. Если, как минимум, 80 депутатов проголосует за, то неприкосновенность снимут», — сказал юрист.

Парламент направил заключение депутатской комиссии по лишению неприкосновенности Атамбаева в Генпрокуратуру 20 июня. После лишения Атамбаева этой привилегии его смогут привлекать к уголовной ответственности.

Парламентарии обвиняют Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном получении земель, а также в незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Все это происходит на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и президентом Сооронбаев Жээнбековым.