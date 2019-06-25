В открытке Жээнбеков пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, непоколебимой храбрости и семейного благополучия. Также Жээнбеков написал, что гордится тем, что работал с ним, и что разделяет одну цель и видение с Атамбаевым.

«Клооп» связался с пресс-секретарем президента Толгонай Стамалиевой, однако она заявила, что Жээнбеков не поздравлял Атамбаева с новым 2019 годом.

«Жээнбеков поздравлял Атамбаева с новым 2018 годом […] Молодежь всегда креативна. Молодые сторонники экс-президента, думаю, тоже решили хайпануть, обнаружив старую открытку», — сообщила пресс-секретарь.

В качестве подтверждения своих слов, она приводит факт, что на открытке не указан год, а только фраза «С новым годом».

Между Атамбаевым и Жээнбековым более года назад произошел конфликт, который продолжается до сих пор. С тех пор Атамбаев не появляется на официальных мероприятиях.

На фоне конфликта власти заключили под стражу многих ближайших сторонников Атамбаева, а парламент принял решение снять с экс-президента неприкосновенность.