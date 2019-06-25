Допрос бывшего мэра Наримана Тюлеева прошел в Генеральной прокуратуре, об этом сообщила его дочь Назгуль. О чем конкретно была беседа между следователями и Тюлеевым — неизвестно.

Ранее Тюлеев направил депутатам письмо, в котором заявил, что в 2011 году он занял Атамбаеву $500 тысяч для избирательной кампании. Он также добавил, что команда Атамбаева «под эгидой борьбы с коррупцией грабила его».

24 июня в главный надзорный орган поступило депутатское заключение о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которую он обрел после ухода с поста президента.

Тем не менее, в Генпрокуратуре отказались называть сроки, по которым будет вынесено решение по заключению.

Также суд распорядился проверить банковские счета Алмазбека Атамбаева, его супруги и детей.

Лишение Атамбаева неприкосновенности

20 июня парламент Кыргызстана поддержал инициативу о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Депутаты обвинили Атамбаева в узурпации власти, коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и других нарушениях закона.

Сам Атамбаев заявил, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «не нашел другого способа заставить его молчать», поэтому и решил «судить по надуманным обвинениям».

Парламент решил лишить Атамбаева неприкосновенности на фоне его конфликта с Жээнбековым, который сменил его на посту главы государства. Ссора политиков продолжается уже больше полутора лет.