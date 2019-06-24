Айтматов: Я много лет работал над развитием братских отношений между Кыргызстаном и Турцией. Год назад посол Женгиз Камил Фырат начал против клеветать и очернять меня. Из-за того, что меня объявили членом ФЕТО, мне тяжелее сотрудничать с Турцией и ее гражданами.

Например, я не смог встретиться с советником президента Турции и турецким депутатом из-за давления посла. Еще одним таким примером стало давление на ректора университета «Манас» Сабихаттина Балджи — из-за вмешательства турецкого посла мне не удалось с ним встретиться, чтобы провести мероприятия в честь 90-летия Чынгыза Айтматова.

Я рассказал вам, что закрытие школ «Сапат» — сложная тема для Кыргызстана, потому что 90% детей кыргызской элиты в них учатся, и альтернативы им нет. Вы использовали мое мнение против меня.

В таком случае, вы считаете членами ФЕТО еще 15 тысяч детей и их родителей, а также президента Кыргызстана, спикера парламента, премьер-министра, министра образования и других, благодаря кому школы «Сапат» по-прежнему работают.

Вы тяжело оскорбили меня тем, что причислили к членству в ФЕТО. Я понес моральный ущерб и оцениваю ваши действия как попытку диверсии против меня. Я требую, чтобы вы прекратили клеветать на меня и жду ваших извинений.