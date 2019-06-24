20 июня в СМИ появилось открытое обращение экс-главы Министерства иностранных дел Кыргызстана Аскара Айтматова к послу Турции Женгизу Камилу Фырату.
По словам Айтматова, его оскорбило то, что Камил Фырат посчитал его членом ФЕТО.
«Клооп» подготовил краткий пересказ ссоры Айтматова с турецким послом.
Айтматов: Я много лет работал над развитием братских отношений между Кыргызстаном и Турцией. Год назад посол Женгиз Камил Фырат начал против клеветать и очернять меня. Из-за того, что меня объявили членом ФЕТО, мне тяжелее сотрудничать с Турцией и ее гражданами.
Например, я не смог встретиться с советником президента Турции и турецким депутатом из-за давления посла. Еще одним таким примером стало давление на ректора университета «Манас» Сабихаттина Балджи — из-за вмешательства турецкого посла мне не удалось с ним встретиться, чтобы провести мероприятия в честь 90-летия Чынгыза Айтматова.
Я рассказал вам, что закрытие школ «Сапат» — сложная тема для Кыргызстана, потому что 90% детей кыргызской элиты в них учатся, и альтернативы им нет. Вы использовали мое мнение против меня.
В таком случае, вы считаете членами ФЕТО еще 15 тысяч детей и их родителей, а также президента Кыргызстана, спикера парламента, премьер-министра, министра образования и других, благодаря кому школы «Сапат» по-прежнему работают.
Вы тяжело оскорбили меня тем, что причислили к членству в ФЕТО. Я понес моральный ущерб и оцениваю ваши действия как попытку диверсии против меня. Я требую, чтобы вы прекратили клеветать на меня и жду ваших извинений.
Посольство Турции в Кыргызстане: Заявление Айтматова — «крайне несущественное и безуровневое письмо».
ФЕТО — террористическая организация, и мы не считаем правильным поддерживать отношения с ней с одной стороны, и с правительством Турции с другой. Аскар Айтматов сделал свой выбор. Он четко пояснил это, назвав ФЕТО «нашими детьми» и сказал о своей поддержке.
Люди, которые отправляют своих детей учиться в «Сапат», должны знать, что часть их денег уходит на финансирование ФЕТО.
В качестве альтернативы Турция предлагает открыть в Кыргызстане школы фонда «Маариф», которые будут работать под контролем кыргызского минобраза.
К тому же Айтматов не знает о том, что Турция организовывала множество мероприятий в честь Чынгыза Айтматова, отремонтировала и предоставила кыргызским читателям «зал имени Айтматова» в Национальной библиотеке.
Контекст: Власти Турции считают, что лицеи «Сапат» спонсируются оппозиционером Фетхуллахом Гюленом и его организацией ФЕТО. В Турции эту организацию считают террористической, а самого Гюлена обвинили в попытке госпереворота в 2016 году.
Власти Кыргызстана тогда переименовали лицеи из «Себата» в «Сапат», а также ввели в совет директоров представителей министерства образования, чтобы не портить отношения с Турцией.
После неудачной попытки путча власти Турции провели многотысячные аресты и осудили сотни человек за якобы причастность к ФЕТО. Сам Гюлен опроверг обвинения в организации переворота.
Сейчас он живет в США. Турция несколько раз требовала у американских властей его депортации, но получала отказ.