Клопы в Бишкеке. Фото: Асель Нурматова / группа в фейсбуке «”Черный список” – нам не понравилось»

Жители Бишкека жалуются на нашествия жучков и выкладывают в соцсети фотографии и видео с ними.

Пресс-служба мэрии сообщила, что это вязовые клопы (Arocatus melanocephalus) из семейства клопов-наземников, которые не опасны для здоровья человека. Городские власти посоветовали поставить москитные сетки на окна и лоджии, чтобы клопы не проникали в дома.

Замдиректора предприятия «Бишкекзеленхоз» Ырысалы Жаналиев заявил, что клопов будет больше с каждым годом, потому что деревья в Бишкеке стареют и их нужно обновить.

«К сожалению, “Бишкекзеленхоз” не имеет права заниматься химическим опрыскиванием растений в столице. Этим занимается отдел фитосанитарной безопасности департамента химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства», — пояснили в мэрии.

По словам биолога Дмитрия Милько, с начала 2000-х численность вязовых клопов возросла из-за дестабилизации экосистемы Бишкека. Раньше этих клопиков уничтожали их естественные враги — насекомые и птицы.

«Выпускать естественных врагов — это очень дорого. Проводить авиаобработку в городе, прыскать деревья бессмысленно. Химическая обработка нанесет больше вреда и может уничтожить больший процент полезных животных, нежели нежелательных», — приводит слова биолога издание Kaktus.Media.

Биолог также посоветовал ставить сетки на окна и лоджии, а также внутри квартиры можно использовать дихлофос.