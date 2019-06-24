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Депутат Исхак Пирматов разработал законопроект, позволяющий сделать временную регистрацию в онлайн-режиме гражданам, живущих в съемной квартире или доме.

Пирматов предложил ввести онлайн-регистрацию для «упрощения бюрократических процедур и исключения коррупционных проявлений».

Гражданский кодекс и закон о внутренней миграции обязывает кыргызстанцев временно регистрироваться, если они, например, переехали из Джалал-Абада в Бишкек. По мнению Пирматова, этого не происходит из-за сложной процедуры регистрации.

Для чего это нужно?

Некоторые граждане живут по 5 или 10 лет, не встав на учет. Из-за этого у них бывают проблемы с доступом к госуслугам, а государство не может точно отследить передвижение людей внутри страны.

По сути, регистрация означает, что человек должен встать на временный учет в квартире или доме, где он прожил больше 45 дней. Если же он снимает жилье, то срок регистрации в таком случае составляет до одного года.

При этом в законе говорится, что граждане со временной пропиской не будут обладать правом на само жилье.

Как это будет работать?

По задумке Пирматова, арендатор жилья сможет оставить заявку на регистрацию онлайн на портале Единого госреестра населения. Сейчас этот реестр находится в разработке.

Заявитель должен будет указать свои паспортные данные и данные собственника жилья, а также документы, подтверждающие оплату за аренду жилья.

После подачи онлайн-заявки владелец жилья получит письменное уведомление о попытке регистрации.

Регистрация завершится через три рабочих дня после получения владельцем уведомления. При этом в законопроекте не прописано, должен ли владелец давать свое согласие на временную регистрацию в его квартире.

Это вызвало возмущение некоторых кыргызстанцев — они недовольны тем, что при подаче онлайн заявления на регистрацию не нужно согласия владельца жилья. Они начали сбор подписей против законопроекта Пирматова, на момент публикации материала обращение подписали уже более 500 человек.

Законопроект вступит в силу после одобрения парламентом в трех чтениях, а также подписания президентом страны.