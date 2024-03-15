Депутат Нурланбек Азыгалиев инициировал законопроект «О регулировании пользования мобильным устройством в общеобразовательной организации». Он предлагает дать право руководству школ самим разрабатывать политику пользования телефонами на территории школы. Документ вынесен на общественное обсуждение 14 марта.

Согласно проекту закона, эта политика должна быть разработана с соблюдением нескольких принципов, в числе которых безопасность и защита здоровья, благоприятная образовательная среда и равенство и инклюзивность. При этом, эта политика должна быть разработана совместно с родителями учащихся.

Также руководство школы должно определить специальные зоны, где телефоны должны быть выключены или храниться, чтобы учащиеся не отвлекались от учебных занятий. Вдобавок должна быть выработана культура пользования мобильным устройством в школе. В ней должен быть учтен баланс между преимуществами мобильных устройств для обучения и обеспечением безопасности и эффективности образовательной среды.

«Проект закона, в случае его принятия поможет учреждениям образования создать условия для более здорового и эффективного обучения и предоставит возможность создавать четкие стандарты и правила, расширять и регулировать использование мобильных устройств в общеобразовательных организациях, тем самым обеспечивать единый подход в улучшении учебного процесса и повышения качества образования», — говорится в справке-обосновании законопроекта.



Кроме того, в законопроекте прописаны меры против кибербуллинга и распространения недопустимого контента. Отмечается, что руководство школы и другие участники образовательного процесса должны принимать меры для предотвращения кибербуллинга и распространения недопустимого контента в образовательной среде.

Также в случае выявления фактов кибербуллинга родители учащегося, учителя и учащиеся вправе обратиться к руководству школы с заявлением. Рассматривать эти заявления будет комиссия из пяти человек, в которую войдут родители, учителя и руководство школы.

Ранее, 13 марта президент Садыр Жапаров дал поручение обратить внимание на международную практику, запрещающую использовать мобильные телефоны в школах. Он тогда сказал, что Минобразования необходимо обратить внимание на то, как использование школьниками сотовых телефонов негативно влияет на учебный процесс, и совместно с родителями учеников принять правильное решение.

Это не первая инициатива от депутатов Жогорку Кенеша, предлагающая ограничить использование телефонов в школах. В марте в марте 2022 года депутат Тазабек Икрамов предложил в каждом классе поставить ящик для сотовых телефонов, куда школьники будут складывать свои смартфоны перед началом занятий.

В августе 2022 года Минобразования издало приказ, ограничивающий использование телефонов во время занятий. Однако приказ носил рекомендательный характер.