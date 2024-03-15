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Mеждународная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением относительно принятия Жогорку Кенешем законопроекта об «иноагентах». В заявлении отмечается, что принятие закона вызывает у них «глубокую тревогу».

«Более десяти лет назад мы стали свидетелями того, как подобное законодательство заложило основу для систематического демонтажа гражданского общества. Этот шаг не только подрывает право на свободу объединений и угрожает независимости НКО, но также подрывает саму структуру некогда активного гражданского общества в республике», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

В организации призвали президента Садыра Жапарова не подписывать законопроект.

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 14 марта спешно одобрили в последнем третьем чтении законопроект «об иностранных представителях» (об «иноагентах»). Парламентарии приняли проект закона за две минуты без каких-либо обсуждений.

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