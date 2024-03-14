💉Минздрав изменил возраст ревакцинации против кори, чтобы остановить распространение вируса

Теперь детей будут прививать в возрасте 1 года и 2 лет. Раньше детей прививали в возрасте 1 года и в 6 лет.

В Минздраве объяснили, что такое решение принято для прерывания передачи вируса кори и недопущению его дальнейшего распространения.

Ситуация в Кыргызстане остается напряженной. C начала 2024 года в стране уже зарегистрировано 5446 случаев кори. При этом за весь 2023 год было зарегистрировано 7046 случаев, 9 из которых с летальными исходами.

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