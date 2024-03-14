Верховный суд посадил на пять лет кыргызстанца, опубликовавшего видео с оскорблениями жителей Таласской области от лица жителей Ошской области. Суд признал его виновным в разжигании межрегиональной вражды. Решение суда опубликовано на портале «Цифровая справедливость».

В нем говорится, что Султанбек Абдыкадыров после массовых беспорядков, произошедших на ипподроме в Оше 31 августа 2023 года, опубликовал видеообращение с оскорблениями и призывами к насилию.

При этом в судебном решении отмечается, что Абдыкадыров сделал это несмотря «официальные предупреждения первых руководителей страны» о «недопущении враждебных, оскорбительных высказываний и попыток по разжиганию национальной и региональной вражды среди населения».

«Однако, С.А. Абдыкадыров не сделав должных выводов, полностью игнорируя официальные предупреждения первых руководителей страны, умышленно, с целью разжигания межрегиональной розни и допущения смуты среди населения областей Кыргызской Республики […] опубликовал в социальную сеть “Т.Т.” видеобращение к жителям Таласской области [c негативными высказываниями о них]», — говорится в решении суда.

В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Бишкека приговорил Абдыкадырова к пяти годам колонии, но после заменил реальный срок трем годами пробации. В декабре того же года Бишкекский горсуд изменил решение и отменил пробацию, отправив подсудимого в колонии. В марте 2024 года Верховный суд поддержал решение городского суда.

31 августа 2023 года в честь 32-й годовщины независимости страны в Ошской области прошла игра көк-бөрү, в финале которой команда из Таласа «Ынтымак» обыграла команду из Оша «Достук» со счетом 2:1. После турнира некоторые болельщики, недовольные итогами игры выбежали на стадион и начали кидать камни в судью. В результате беспорядков пострадали семь человек и еще около 100 человек обратились за медпомощью.

Позже Милиция задержала 60 человек, причастных к беспорядкам на ипподроме. В отношении девяти человек возбудили уголовные дела по статье о «Хулиганстве» и на 56 человек составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».





