Делегация Европейского Союза и посольств Канады, Франции, Германии, Великобритании и США выразили обеспокоенность принятием в Кыргызстане законопроекта «об иностранных представителях». Об этом говорится в их совместном заявлении.



В заявлении говорится, что «ставят под угрозу возможность НКО и НПО действовать свободно, противоречат международным нормам и ставят под угрозу способность этих стран оказывать помощь, направленную на улучшение жизни кыргызстанцев».

«Если закон будет подписан в его нынешнем виде, он может нанести вред наиболее уязвимым слоям населения, которые нуждаются в таких базовых услугах как питание, здравоохранение и образование, которые предоставляют НКО и НПО», — предупредили они.



В заявлении подчеркивается, что НКО и НПО «являются не противниками, а незаменимыми партнерами в построении демократического, справедливого и процветающего Кыргызстана».

«Мы призываем президента Жапарова прислушаться к опасениям, высказываемым в стране и за ее пределами и пересмотреть этот закон с руководством парламента», — обратились они.

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 14 марта спешно одобрили в последнем третьем чтении законопроект «об иностранных представителях» или закон об «иноагентах». Парламентарии приняли проект закона за две минуты без каких-либо обсуждений.

Парламентарии приняли проект закона с учетом поправок, которые ранее внесли члены Комитета по конституционному законодательству. На заседании 20 февраля они исключили из законопроекта норму об уголовной ответственности.



Согласно проекту закона, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями» — аналог российского термина «иностранный агент». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр. Эти организации будут обязаны сопровождать материалы, производимые и (или) распространяемые ими, в том числе через интернет, с указанием того, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя.

В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

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