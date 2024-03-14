Депутаты Жогорку Кенеша предложили законодательно защитить медицинских работников от нападений пациентов и других лиц. Практически одновременно, 13 и 14 марта парламентарии вынесли два подобных законопроекта на общественное обсуждение.

Депутатка Винера Раимбачаева предлагает внести Уголовный кодекс статью о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности медицинских работников»:

с угрозой применения насилия, причинением легкого вреда или ущерба — исправительные работы от двух месяцев до года или штраф от 20 до 50 тысяч сомов;

за то же деяние с применением насильственных действий, повлекших менее тяжкий или тяжкий вред здоровью — штраф от 50 до 100 тысяч сомов или лишение свободы на срок от одного года до трех лет;

за то же деяния, повлекшее особо тяжкий вред здоровью или причинение крупного ущерба — лишение свободы от трех до пяти лет, а за особо тяжкий вред здоровью пациента — от пяти до восьми лет.

Также депутатка предлагает внести изменение в Кодекс о правонарушениях и штрафовать на 10 тысяч сомов за неуважение, оскорбления, мат, демонстрацию неприличных жестов или знаков, непристойное поведение в адрес медработников, в том числе через СМИ или интернет.

Кроме того, Раимбачаева предлагает прописать в законе «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» норму о том, что организации здравоохранения должны обеспечивать безопасность, защиту и страхование медработников от посягательств пациентов, их родственников и других лиц.

Второй законопроект, предлагающий защитить медработников от нападений, инициировали депутаты Жанар Акаев, Акылбек Тумонбаев, Жылдыз Садырбаева, Нилуфар Алимжанова и Мирлан Самыйкожо.



Они предлагают внести в Уголовный кодекс статью «Угроза или применение насилия в отношении медицинского или фармацевтического и педагогического сотрудника»:

за подобные угрозу применения насилия — исправительные работы на срок от двух месяцев до одного года, или штраф от 20 до 50 тысяч сомов, или лишение свободы до двух лет;

за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении медработника — штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы от двух до пяти лет.

Инициаторы законопроектов отмечают, что в настоящее время в стране значительно участились случаи нападений пациентов или их родственников на медработников. При этом медработники законодательно не защищены от нападений на работе.

«Отсутствие норм, защищающих жизнь и здоровье медицинских работников, может привести к ухудшению доступности медицинской помощи и здоровья населения», — считают депутаты.

По данным парламентариев, в 2023 году 2125 врачей ушли с работы, также уволились еще 4898 медработников среднего звена. Всего на 2023 год в Кыргызстане было чуть более 13 тысяч врачей и почти 33 тысячи медработников среднего звена.

«Несмотря на повышение за последнее время заработной платы врачей, на существующую заработную плату трудно жить в условиях дороговизны. Нападения за последнее время оказывают негативное влияние на медицинских работников, трудящихся несмотря на недостаточную заработную плату, отбивая у них интерес к работе. В таких условиях, в целях всесторонней поддержки и защиты врачей предлагается данный проект закона», — отмечают нардепы.

За последние пару месяцев в Кыргызстане произошло несколько случаев, когда медработники подвергались нападениям. Так, в начале февраля в Оше задержали мужчину, подозреваемого в избиении врачей Ошского областного центра психиатрии и наркологии. А в декабре 2023-го дежурный врач Жаркынай Таалайбек Нацгоспиталя подверглась побоям со стороны родственников одной из пациенток.

В феврале ГКНБ задержал женщину подозреваемую в нападении на беременную медсестру Нацгоспиталя. По данным ГКНБ, женщина избила медсетстру из-за ее просьб покинуть палату во время перевязочной процедуры тяжелому пациенту. Подозреваемую тогда водворили в СИЗО ГКНБ, а медсестру госпитализировали с угрозой прерывания беременности.

Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, комментируя нападения на медработников, сообщил, что Кабмин поддерживает инициативу «об усилении уголовной ответственности за оскорбление медиков и других представителей общественно важных служб».