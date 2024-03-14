Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 14 марта в третьем чтении приняли законопроект «об иностранных представителях».

Парламентарии приняли проект закона за две минуты без каких-либо обсуждений. 66 депутатов проголосовали за, а пять — против.

Сам законопроект спешно внесли в повестку дня Жогорку Кенеша после того, как документ одобрил Комитет по конституционному законодательству. Члены Комитета провели заседание 14 марта. Такую спешку изданию 24.kg объяснили тем, что депутаты якобы с 18 марта до 1 апреля уходят на каникулы.

Теперь для принятия закона требуется только подпись президента.

Парламентарии приняли проект закона с учетом поправок, которые ранее внесли члены Комитета по конституционному законодательству. На заседании 20 февраля они исключили из законопроекта норму об уголовной ответственности.

Закон об «иноагентах»

Законопроект об «иноагентах» называют инициативу группы депутатов, которые предлагают усилить контроль над некоммерческими организациями.

Согласно проекту закона, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями» — аналог российского термина «иностранный агент». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр. Эти организации будут обязаны сопровождать материалы, производимые и (или) распространяемые ими, в том числе через интернет, с указанием того, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя.

В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

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