Президент Садыр Жапаров сообщил, что два раза принимал бывшего замглавы Таможни Райымбека Матраимова. Об этом он сообщил в интервью госинформагентству «Кабар».

По его словам, в первый раз он принял Матраимова с покойным кримавторитетом Камчы Колбаевым. На этой встрече также присутствовал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Жапаров рассказал, что на этой встрече предупредил Кольбаева, чтобы он «забыл прежние времена» и жил, не нарушая законов страны.

«К сожалению, грабежи не прекратились. Оказывается, сел в долю даже мелкого бизнеса на рынках. Выявлены факты, когда они отбирали имущество некоторых бизнесменов», — заявил он.



На второй встрече, по словам президента, Матраимов был один.



«Я сказал ему: “Ты выплатил два миллиарда, твой торговый центр “Эльдорадо”, 10 квартир и другое имущество перешло к государству. А теперь живи спокойно и занимайся своими делами. Не связывайся с криминалом, не дружи с ними”. К сожалению, он не прервал связь», — сообщил Жапаров.



По словам главы государства, в этот раз спецслужбы нашли все имущество Матраимова, в том числе то, что было зарегистрировано на других лиц. Жапаров сообщил, что имущество переводят на баланс государства.

Борьба с Матраимовым

В последние несколько месяцев в госорганах Кыргызстана началась массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов.

Где находится сам Матраимов пока остается неизвестным. 26 января его объявили в розыск по обвинению в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.