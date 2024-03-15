Несколько кыргызстанских неправительственных организаций сделали совместное обращение и призвали президента Садыра Жапарова наложить вето на законопроект об «иностранных представителях». Ранее Жогорку Кенеш принял его в третьем чтении и для вступления закона в силу нужна лишь подпись президента.

В обращении говорится, что законопроект об «иностранных представителях», являющийся аналогом российского закона об иноагентах, нацелен «исключительно на ограничение деятельности для организаций гражданского общества».

«Мы настоятельно призываем вас, как гаранта Конституции, воспользоваться своим конституционным правом и наложить вето на дискриминационный законопроект «об иностранных представителях». Мы верим, что такое решение будет способствовать установлению законности, защите прав и свобод граждан и восстановлению справедливости в КР», — говорится в обращении НПО.

По их словам, общественные организации в Кыргызстане являются полноправными партнерами в реализации Национальных программ развития, инициированных Садыром Жапаровым. Они заявляют, что готовы к партнерству и эффективному сотрудничеству с властями.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International также призвала Жапарова наложить вето на закон об «иноагентах». В заявлении отмечалось, что принятие закона вызывает у них «глубокую тревогу». С таким же заявлением выступила организация «Репортеры без границ».

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 14 марта спешно одобрили в последнем третьем чтении законопроект «об иностранных представителях» (об «иноагентах»). Парламентарии приняли проект закона за две минуты без каких-либо обсуждений.

Согласно проекту закона, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями» — аналог российского термина «иностранный агент». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр. Эти организации будут обязаны сопровождать материалы, производимые и (или) распространяемые ими, в том числе через интернет, с указанием того, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя.

В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.