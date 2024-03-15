Частные лаборатории Бишкека подтвердили «Клоопу», что либо уже снизили цены на анализы, либо готовятся это сделать со дня на день. Однако повторные обзвоны под видом клиентов показали, что цены изменились не везде и не для всех.

В начале марта ГКНБ объявил о 30%-ом снижении цен на анализы в частных лабораториях. По словам Госкомитета нацбезопасности, такие договоренности были достигнуты в ходе совещания с участием крупных частных медицинских учреждений. В пресс-релизе был указан и список компаний:

«Интелмед» («Лаборатория Бонецкого»);

«Аквалаб»;

«Евролаб»;

«Гемотест»;

«Экспресс-Плюс»;

«Медикана»;

«Клиника Лазмед»;

«Хуман»;

«Интер-Лаб» («Инвитро»);

«Интермедикал»;

«Фарватер».

Спустя несколько дней «Клооп» обзвонил лаборатории, чтобы узнать снизились ли цены. В «Лаборатории Бонецкого» журналистам подтвердили, что идут переговоры о снижении цен с Минздравом. «Клиенты уже могут получить скидку 50% на анализы по направлению от государственных медучреждений», – сказала менеджер, но тут же оговорилась, что предложение будет действовать только после подписания официальных документов, о котором можно узнать на сайте или из соцсетей.

В лабораториях «Аквалаб» и «Евролаб» заявили, что скидка 30% уже действует. Повторный звонок спустя неделю, 12 марта, в качестве клиента подтвердил: цена на отдельные анализы была ниже, чем в феврале.

В лаборатории «Гемотест» скидку не подтвердили. «Мы сами узнали [информацию о снижении цен на анализы на 30%] из интернета. Пока от руководства не поступал ответ [о снижении цен], ожидаем», – ответил менеджер «Гемотеста». Журналисту, позвонившему в лабораторию в качестве клиента, тоже сказали, что скидок нет, но «есть бонусная программа». Такой же ответ – в лаборатории «Инвитро» и «Экспресс-плюс», где цены на интересовавшие нас анализы совпали с январскими. В лабораториях «Медикана» и «Интелмед» заявили, что скидок у них тоже нет.

В «Клинике Лазмед» заявили, что сами анализы не делают, а просто собирают материал, который потом отправляется на анализ в «Аквамед». В «Хуман», «ИнтерМедикал» обсуждать скидки отказались, но при уточнении стоимости конкретных анализов сказали, что цены «уже снижены».

Ни в одной из лабораторий не согласились поговорить с «Клоопом» о бизнес-модели такого рода скидок. На чем лаборатории будут экономить, отразиться ли снижение цен на качестве анализов, их разнообразии или зарплате персонала не захотел ответить никто. Лишь в «Аквалабе» пояснили, что затраты лаборатории связаны с расходными материалами, реагентами, оборудованием и его техническим обслуживанием, поэтому скидки на все анализы разные. «Стандартные анализы мы снизили как могли, потому что есть большой поток потребности этих анализов и мы можем закрывать расходы на материалы. Есть анализы более сложные, на которые соответственно дорогие материалы идут, оборудование там один раз в неделю запускается, здесь уже небольшое снижение идет. Мы вернулись к тем ценам, которые были ранее, в прошлом году», – пояснила менеджер лаборатории.