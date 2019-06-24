Информацию об инциденте распространила 22 июня пользовательница фейсбука Нурайым Айткулова в группе «Черный список».

По ее информации, дорожное происшествие произошло 18 июня возле Кыргызского государственного технического университета (Политех).

«Наезд был совершен гражданкой США, которая работает в посольстве США. Она даже не остановилась, её вообще не волновало, что она человека сбила. Её догнал свидетель ДТП», — написала Айткулова.

В пресс-службе посольства США подтвердили «Клоопу», что ДТП произошел с участием их сотрудника. Однако диппредставительство опровергло информацию о том, что водитель покинул место происшествия после наезда.

По версии посольства, после аварии «сотрудник припарковал автомобиль на обочине дороги и оказал сотрудничество представителям властей на месте происшествия».

«Представители посольства в тесном сотрудничестве с властями Кыргызстана связались с молодым человеком, чтобы обеспечить его благополучие и решить проблему», — говорится в ответе пресс-службы посольства.

Управление по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД) подтвердили «Клоопу» факт наезда на пешехода. «Наезд на 22-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу, совершили 18 июня напротив кинотеатра “Манас”. Пострадавший обратился в больницу», — сообщили в УОБДД.