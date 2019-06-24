Издание Kaktus.Media сообщило 24 июня, что обвинительное заключение депутатской комиссии поступило в Генпрокуратуру.

«Заключение рассматривается, но когда будет решение по нему неизвестно», — сообщили изданию в главном надзорном органе.

20 июня парламент Кыргызстана поддержал инициативу о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности — этой привилегией он обладал после ухода с поста главы государства.

Депутаты обвинили Атамбаева в узурпации власти, коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и других нарушениях закона.

Сам Атамбаев заявил, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «не нашел другого способа заставить его молчать», поэтому и решил «судить по надуманным обвинениям».

Парламент решил лишить Атамбаева неприкосновенности на фоне его конфликта с Жээнбековым, который сменил его на посту главы государства. Ссора политиков продолжается уже больше полутора лет.