Зампредседателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева назвала «театральной постановкой» решение Первомайского районного суда о проверке банковских счетов экс-президента Алмазбека Атамбаева, членов его семьи и близких сторонников.

«Понятно, что властям важно хоть что-то “накопать” на семью экс-президента, чтобы отвлечь внимание от другой семьи», — написала она.

Жолдубаева пояснила, что суд вынес решение о проверке документов по депозитным счетам семьи Атамбаева не уведомив его об этом.

«Лично у Алмазбека Шаршеновича нет депозитного счета, тем более банковской ячейки. Да и никто из членов семьи не арендует ячейки. Единственный депозитный счет в банке имеется у Раисы Атамбаевой [супруги экс-президента], его и арестовали», — объяснила она.

По ее словам, суд разрешил проверку «по некорректному списку» людей — в него добавили счета покойного брата Раисы Атамбаевой, а также бывшего телохранителя Атамбаева Дамира Мусакеева, который не является родственником экс-президента.

Проверка счетов Атамбаева

Прошение о проверке банковских счетов и ячеек экс-президента и его семьи в суд направила Военная прокуратура. Следователи хотят проверить документы в период с 2009 по 2019 годы в более чем 20 банках. Проверка коснется близких родственников экс-президента — его супруги Раисы Атамбаевой и детей.

Также проверят счета бизнес-партнеров экс-президента Пархати Субихи — он соучредитель фирмы «Форум», которая принадлежит Атамбаеву. Еще одним субъектом проверки станет турецкий бизнесмен Ахмет Кая — ему Атамбаев в 2003 году продал 90% акций компании Elektromed Elektronik.

Конфликт Атамбаева со своим преемником

Проверка счетов экс-президента стала результатом конфликта Алмазбека Атамбаева со своим преемником на посту президента Сооронбаем Жээнбековым.

Отношения политиков и бывших сторонников испортились весной 2017 года, когда Атамбаев объявил о своем возвращении в политику, а также раскритиковал Жээнбекова за борьбу с коррупцией. Последний неоднократно называл антикоррупционные меры одним из основных направлений своей работы на посту президента.

Конфликт привел к уходу многих сторонников Атамбаева с высокопоставленных должностей, а также аресту некоторых близких соратников экс-президента, например экс-премьера Сапара Исакова, а также бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.

Спустя полтора года после начала конфликта, власти Кыргызстана приняли поправки, которые позволяют парламенту лишить экс-президента неприкосновенности.

После этого против Атамбаева выдвинули шесть обвинений — в частности, его обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном получении земель, а также в незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

В ответ Атамбаев заявил, что «чист перед Богом и законом», а его сторонники заверили, что экс-президент не покинет Кыргызстан из-за выдвинутых обвинений.