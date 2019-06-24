Пресс-служба Министерства внутренних дел 24 июня сообщила, что бывший судья Нарынского городского суда Джапар Эрматов задержан и помещен в следственный изолятор на два месяца.

Следствие в отношении бывшего судьи началось 23 мая — действия Эрматова начала проверять Генеральная прокуратура Кыргызстана. Следователи изучают его действия по статьям «Вынесение заведомо неправосудного приговора» и «Коррупция».

Криминальный авторитет Азиз Батукаев покинул колонию строгого режима в Нарыне в 2013 году именно по решению Эрматова.

По делу об освобождении Батукаева под домашним арестом находятся экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Врачи, диагностировавшие кримавторитету «острый миелобластный лейкоз», помещены в СИЗО. Позже выяснилось, что справка об этом диагнозе поддельная.

Также депутаты парламента обвинили экс-президента Алмазбека Атамбаева в незаконном освобождении Батукаева. Это один из пунктов обвинений, по которым Атамбаева хотят лишить неприкосновенности.